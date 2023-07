Inflation: Villeroy (Banque de France) ne veut pas de relèvement de l'objectif de la BCE

Inflation: Villeroy (Banque de France) ne veut pas de relèvement de l'objectif de la BCE













Crédit photo © Reuters

AIX-EN-PROVENCE (Reuters) - Francois Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, s'est élevé dimanche contre la suggestion de certains économistes français prônant un relèvement de l'objectif de 2% d'inflation de la Banque centrale européenne (BCE). François Villeroy de Galhau, qui siège au conseil des gouverneurs de la BCE, a également indiqué aux Rencontres économiques d'Aix que les taux d'intérêt de la BCE étaient sur le point d'atteindre un point haut et que le loyer de l'argent serait maintenu à un niveau élevé suffisamment longtemps pour que l'impact infuse à travers l'économie. (Leigh Thomas, Gilles Guillaume pour la version française)