Inflation : Le gouvernement trouve un accord avec la grande distribution

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a trouvé un accord avec les acteurs de la grande distribution concernant les prix des produits de grande consommation pour une durée d'un trimestre pour lutter contre l'inflation, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le ministre a expliqué lors d'une conférence de presse que cet accord prévoit que les entreprises de la grande distribution prendraient sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible. Bruno Le Maire a précisé que l'engagemement de la grande distribution coûtera aux distributeurs plusieurs centaines de millions d'euros. "La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous", a déclaré le ministre à l'issue d'une rencontre avec des représentants de la grande distribution. (Rédigé par Bertrand Boucey et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)