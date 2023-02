Inflation : Bruno Le Maire exclut un "mois de mars rouge"

(Reuters) - Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a exclu lundi une flambée des prix des biens de consommation en mars, alors que la grande distribution négocie actuellement les tarifs dans les grandes surfaces avec les fournisseurs. "Il n'y aura pas de mars rouge", a déclaré Bruno Le Maire sur BFM TV, interrogé sur les craintes des distributeurs qui s'attendent à une hausse des prix des produits alimentaires à l'issue des négociations. "Oui les prix de la grande consommation ont augmenté depuis novembre et nous allons rester à des niveaux très élevés pour tous nos compatriotes, (...) mais il n'y a aucune raison que ces prix s'enflamment à partir du mois de mars", a dit le ministre. Bruno Le Maire a par ailleurs annoncé qu'il allait rencontrer dans les prochains jours les grands distributeurs "pour voir avec eux comment ils peuvent faire encore davantage pour protéger le pouvoir d'achat de nos compatriotes". Le gouvernement cherche à mettre en place un "panier anti-inflation" composé de produits de consommation essentiels à prix réduits mais l'initiative, qui n'est pas obligatoire, n'a pas été suivie jusqu'ici par les grandes enseignes. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)