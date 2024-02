Infineon réduit légèrement sa prévision de CA annuel en raison des effets de change

Infineon réduit légèrement sa prévision de CA annuel en raison des effets de change













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le fabricant allemand de puces Infineon a abaissé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, après ajustement des effets de change, la faible demande de puces utilisées dans les produits électroniques grand public ayant pesé sur ses revenus au cours du premier trimestre de l'exercice. Le groupe s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards d'euros, avec une variation de plus ou moins 500 millions d'euros, par rapport à ses prévisions précédentes de 17 milliards d'euros, avec une marge égale. "Environ la moitié de la baisse du chiffre d'affaires prévu est liée à l'ajustement du taux de change supposé à 1,10 dollar", a déclaré Infineon. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Infineon a baissé de 11% par rapport au trimestre précédent, à 3,7 milliards d'euros, en dessous des attentes des analystes, qui tablaient sur 3,84 milliards d'euros. "Dans les applications grand public, de communication, informatiques et IoT, nous ne prévoyons pas de reprise notable de la demande avant le second semestre d'une année calendaire", a déclaré le président du directoire Jochen Hanebeck. (Rédigé par Miranda Murray, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)