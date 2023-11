Infineon présente un CA annuel supérieur aux attentes grâce à la demande de semi-conducteurs

Infineon présente un CA annuel supérieur aux attentes grâce à la demande de semi-conducteurs













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour son exercice 2023, la demande de semi-conducteurs, en particulier dans les secteurs de l'électromobilité et des énergies renouvelables, restant inchangée. Le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 16,31 milliards d'euros, en hausse de 15% comparé à l'année précédente et légèrement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 16,22 milliards d'euros, selon un consensus fourni par la société. "La croissance structurelle des semi-conducteurs dans les domaines des énergies renouvelables, de l'électromobilité - en particulier en Chine - et des microcontrôleurs pour l'industrie automobile ne faiblit pas", a déclaré Jochen Hanebeck, président du directoire d'Infineon. "En revanche, les applications grand public, de communication, informatiques et IoT connaissent une période temporaire de faible demande", a-t-il ajouté. Le résultat ajusté annuel, ou "résultat segment", est conforme aux attentes et s'élève à 4,4 milliards d'euros, en hausse de 30% sur l'année, avec une marge de 27,0%. Le dividende passera également de 0,32 euro à 0,35 euro par action. Pour l'exercice 2024, Infineon prévoit une croissance de son chiffre d'affaires légèrement moins importante, à 17 milliards d'euros (plus ou moins 500 millions d'euros). (Reportage Miranda Murray; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)