Ineos Grenadiers s'impose en équipe sur la 3e étape

par Adrien Verger (iDalgo)

Le contre-la-montre par équipe, comptant pour la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne, a nettement été dominé par la formation britannique Ineos Grenadiers. Sur un parcours long de 18,2 km au sein du comté du Carmarthenshire, au Pays de Galles, Rohan Dennis et ses coéquipiers ont devancé la Deceuninck-Quick Step de Julian Alaphilippe de 17 secondes. Wout Van Aert et l'équipe Jumbo Visma complètent le podium, terminant à 20 secondes de l'équipe vainqueur. Favorite de l'étape, Ineos Grenadiers comptait dans ses rangs Rohan Dennis, Owain Doull, Michal Kwiatkowski, Carlos Rodriguez, Richie Porte et Ethan Hayter. Ce dernier en profite pour prendre le maillot de leader du classement général, devant son coéquipier Rohan Dennis et le Belge Van Aert. Alaphilippe est 4e.