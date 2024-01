Indonésie : Une collision entre des trains de banlieue fait des victimes

JAKARTA, 5 janvier (Reuters) - Une collision entre des trains de banlieue survenue vendredi en Indonésie a fait au moins trois morts et 28 blessés, selon les autorités. Des images diffusées par les chaînes de télévision MetroTV et Kompas TV montrent des passagers être aidés à sortir des wagons, dont certains ont complètement déraillé. Des ambulances ont été dépêchées sur place pour transporter les blessés à l'hôpital, a indiqué la police. La collision est survenue à 06h03 (11h03 GMT) près de la capitale de la province de Java occidental, Bandung. Les trois personnes ayant été tuées dans l'incident faisaient partie de l'équipage du train, a déclaré Ibrahim Tompo, porte-parole régional de la police, ajoutant qu'un total de 478 passagers se trouvaient à bord des trains et que les 28 blessés avaient été transportés à l'hôpital. La cause de l'accident n'était pas immédiatement connue, mais la compagnie des chemins de fer indonésiens, PT KAI, le gouvernement provincial et les responsables de la sécurité des transports ont déclaré qu'une enquête serait diligentée. (Reportage Ananda Teresia et Stefanno Sulaiman; version française Camille Raynaud)