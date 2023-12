Indonésie : Manifestations dans le secteur du nickel pour dénoncer les conditions de travail

Indonésie : Manifestations dans le secteur du nickel pour dénoncer les conditions de travail













Crédit photo © Reuters

JAKARTA (Reuters) - Des centaines de travailleurs de l'industrie indonésienne du nickel ont organisé un rassemblement pacifique mercredi pour réclamer de meilleures normes de sécurité au travail, trois jours seulement après qu'un incendie dans une usine a fait 18 morts, ont déclaré des groupes de travailleurs. Ces groupes ont menacé de faire grève si leurs demandes ne sont pas satisfaites dans les jours qui viennent. Les opérations n'ont toutefois pas été affectées dans le parc industriel d'Indonesia Morowali (IMIP), le plus grand producteur mondial de ce minerai, a déclaré son porte-parole, Dedy Kurniawan. Les responsables de l'entreprise étaient en pourparlers avec les représentants des travailleurs, a-t-il ajouté. Environ 300 travailleurs ont participé à la manifestation de mercredi, a déclaré Katsaing, le président du syndicat des travailleurs, Serikat Pekerja Indonesia Sejahtera (SPIS). Il ne porte qu'un seul nom, comme beaucoup d'Indonésiens. "Notre principale revendication est que les entreprises respectent la loi sur la santé et la sécurité au travail", a-t-il déclaré. Le parc industriel, qui s'étend sur 3.000 hectares sur l'île orientale de Sulawesi, se concentre sur le traitement du nickel et emploie 70.000 travailleurs dans des dizaines d'entreprises. L'incendie survenu dimanche dans un four de fusion de nickel appartenant à Indonesia Tsingshan Stainless Steel, une unité du groupe chinois Tsingshan Holding Group, a tué 10 travailleurs indonésiens et 8 travailleurs chinois. Les activités de cette fonderie ont été suspendues pendant que la police enquête sur les causes de l'incendie, a déclaré Dedy Kurniawan, mais les autres fonderies du parc fonctionnent normalement. L'Indonésie va renforcer les lois sur la sécurité au travail, a promis le ministre adjoint Afriansyah Noor. L'Indonésie a interdit les exportations de minerai de nickel non traité afin de stimuler la fusion et le traitement à l'intérieur du pays, mais le secteur a connu plusieurs incidents mortels ces dernières années. (Reportage Fransiska Nangoy et Bernadette Christina ; Avec la contribution de Stanley Widianto à Jakarta et Siyi Liu à Pékin ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)