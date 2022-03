Indonésie : Le volcan Merapi est entré en éruption

DJAKARTA (Reuters) - Le volcan Merapi, l'un des volcans indonésiens les plus actifs, est entré en éruption dans la nuit de mercredi à jeudi, forçant plus de 250 personnes à évacuer ses alentours, a annoncé jeudi l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Le volcan a déversé des cendres et de la lave sur plus de 5 km le long de ses pentes entre minuit (17h00 GMT) et 02h00 du matin heure locale, a indiqué l'agence de géologie indonésienne sur Twitter.

Selon la BNPB, 253 personnes ont été évacuées des villages situés aux alentours du volcan dans la province de Yogyakarta, dans le centre de l'île de Java, aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

(Reportage Stanley Widianto; version française Camille Raynaud)