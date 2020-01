Indonésie: Inondations à Djakarta, au moins 21 morts

Crédit photo © Reuters

DJAKARTA (Reuters) - Le bilan des inondations et glissements de terrain à Djakarta, consécutifs aux fortes pluies qui se sont abattues le 31 décembre et jusqu'aux premières heures du jour de l'An dans la capitale indonésienne, s'est alourdi jeudi à 21 morts, ont déclaré les autorités, craignant des victimes supplémentaires.

Plus de 30.000 personnes ont été déplacées à cause des inondations, les plus importantes depuis plusieurs années, qui ont provoqué chaos et coupures d'électricité dans certaines zones de la plus grande ville d'Asie du Sud-Est.

Quelque 30 millions de personnes résident dans Djakarta et ses environs.

Dans un message à Reuters, le porte-parole du ministère des Affaires sociales a indiqué que le bilan des inondations était porté à 21 morts.

En 2007, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort à cause des inondations dans la capitale indonésienne, dont le centre fut presque entièrement plongé dans l'eau il y a cinq ans.

(Jessica Damiana; version française Jean Terzian)