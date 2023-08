Indonésie: El Niño pourrait condamner les rares glaciers tropicaux d'ici 2026

(Précise kilomètres carrés §6) JAKARTA (Reuters) - Deux des rares glaciers tropicaux d'Indonésie sont en train de fondre et pourraient disparaître d'ici 2026, voire avant, alors que le phénomène climatique El Niño prolonge la saison sèche dans ce pays d'Asie du Sud-Est, a déclaré mercredi l'agence de géophysique indonésienne. L'Indonésie, qui abrite un tiers de la forêt tropicale mondiale, soit la plus grande surface après le Brésil et le Congo, s'attend à ce que la saison sèche se prolonge jusqu'en octobre. El Niño, un réchauffement de la surface de l'océan Pacifique, augmente le risque de feux de forêt et menace l'approvisionnement en eau potable. L'agence indonésienne a prévenu que ce phénomène météorologique pourrait entraîner les plus fortes sécheresses saisonnales depuis 2019, et l'un de ses climatologues, Donaldi Permana, a ajouté qu'il pourrait aussi mettre en péril les glaciers tropicaux indonésiens, vieux de 12.000 ans. Ceux-ci pourraient disparaître avant 2026, explique-t-il. La pyramide Carstensz, située à 4.884 mètres d'altitude, et le Firn East Northwall, à 4.700 mètres, sont tous les deux menacés. Ils se sont déjà considérablement amincis ces dernières années, précise Donaldi Permana, passant de 32 mètres en 2010 à 8 mètres en 2021, tandis que leur envergure totale est tombée à 230 mètres carrés en 2022, contre 2,4 kilomètres carrés en 2000. Il existe peu de mesures pour lutter contre ce rétrécissement, a-t-il déclaré, ajoutant que cette disparition pourrait perturber l'écosystème régional et déclencher une élévation du niveau mondial de la mer en l'espace d'une décennie. Des glaciers tropicaux sont également présents dans les Andes en Amérique du Sud et dans les montagnes du Kilimandjaro, du mont Kenya et du Rwenzory en Afrique. (Reportage d'Ananda Teresia ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)