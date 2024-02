Indonésie : Deux candidats battus à la présidentielle demandent une enquête

Indonésie : Deux candidats battus à la présidentielle demandent une enquête













Crédit photo © Reuters

JAKARTA (Reuters) - Deux candidats battus à l'élection présidentielle indonésienne la semaine dernière ont demandé au Parlement d'examiner des plaintes dénonçant des irrégularités ayant eu lieu en amont du scrutin. Des observateurs indépendants ont noté l'absence de fraude systématique lors de l'élection mais certaines irrégularités ont été soulevées, comme des listes électorales obsolètes ou des retards dans l'ouverture de bureaux de vote. Alors que les résultats officiels sont attendus le 20 mars, des résultats préliminaires montrent déjà la victoire au premier tour du ministre de la Défense, Prabowo Subianto, avec environ 58% des voix. Ses rivaux Anies Baswedan et Ganjar Pranowo auraient obtenu respectivement 25% et 17% des voix. Un décompte préliminaire des autorités électorales indique une répartition similaire. A lire aussi... Anies Baswedan et Ganjar Pranowo se sont toutefois plaints d'intimidation envers les électeurs, de manipulation des institutions de l'État et d'utilisation abusive des ressources de l'État pour faire basculer le résultat de l'élection, sans fournir de preuves. Ganjar Pranowo a demandé l'ouverture d'une enquête lundi en anticipation de la reprise des travaux du Parlement le 5 mars. "Une telle chose doit faire l'objet d'une enquête", a-t-il déclaré. "Au minimum, le parlement devrait tenir une audience." Anies Baswedan, ancien gouverneur de la capitale Jakarta, a déclaré mardi que son camp était "prêt à participer" à une investigation parlementaire permettant aux élus d'enquêter sur les actions du gouvernement. "Nous considérons qu'il s'agit d'une bonne initiative." Anies Baswedan n'appartient à aucun parti politique, mais est soutenu par trois d'entre eux, tandis que Ganjar Pranowo est soutenu par deux partis, dont celui qui est majoritaire au Parlement, le PDI-P. Le président sortant, Joko Widodo, a été critiqué pour son soutien tacite à Ganjar Pranowo et pour avoir tenté d'influencer le vote. Joko Widodo et ses alliés ont nié ces accusations. Ouvrir une enquête sur ce sujet serait difficile car elle nécessiterait le soutien des élus, estime Arya Fernandes, du Centre indonésien d'études stratégiques et internationales. "Même si l'enquête est approuvée, elle ne pourra pas annuler les résultats de l'élection", elle servira plutôt à faire pression sur le nouveau gouvernement, a-t-il ajouté. Ganjar Pranowo, qui a perdu les deux dernières élections présidentielles en 2014 et 2019, a contesté les résultats à chaque fois devant la Cour constitutionnelle indonésienne, invoquant une fraude généralisée. Ces démarches ont donné lieu à de violentes manifestations de rue. Les deux tentatives ont toutefois été rejetées. (Reportage Stanley Widianto, rédigé par Kanupriya Kapoor ; version française par Dimitri Rhodes, édité par Kate Entringer)