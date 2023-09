Inditex (Zara) affiche un bénéfice semestriel en forte hausse

Inditex (Zara) affiche un bénéfice semestriel en forte hausse













MADRID, 13 septembre (Reuters) - Inditex, propriétaire de la marque Zara, a annoncé mercredi un bond de 40% de son bénéfice au premier semestre de son exercice, porté par des ventes solides. Le géant espagnol du prêt-à-porter a enregistré un bénéfice net de 2,5 milliards d'euros entre février et juillet, dépassant les attentes des investisseurs. Inditex a creusé cette année l'écart avec H&M, son principal concurrent, en s'appuyant sur des fournisseurs locaux pour proposer des prix compétitifs malgré des pressions inflationnistes sur ses coûts. Les ventes semestrielles d'Inditex se sont établies à 16,9 milliards d'euros contre 14,8 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice 2022, soit une hausse de 13,5%. Le groupe a dégagé une marge brute de plus de 58,2% sur la période. (Reportage Corina Pons, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)