Inditex (Zara) affiche un bénéfice à 9 mois en hausse de 32,5%, mais la croissance des ventes ralentit

Inditex (Zara) affiche un bénéfice à 9 mois en hausse de 32,5%, mais la croissance des ventes ralentit













MADRID, 13 décembre (Reuters) - Inditex, propriétaire de la marque Zara, a fait état mercredi d'une hausse de 32,5% de son bénéfice net entre février et octobre, tout en soulignant que la croissance des ventes a ralenti par rapport à l'année précédente, en raison des difficultés rencontrées par les consommateurs. Le bénéfice net du géant espagnol du prêt-à-porter s'est établi à 4,1 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes. Les ventes d'Inditex en ligne et en magasin ont augmenté de 11% en glissement annuel, soit un rythme plus lent que la hausse de 19% enregistrée il y a un an, la marge brute du groupe atteignant 59,4%. Entre le 1er novembre et le 11 décembre, les ventes d'Inditex ont augmenté de 14% en monnaies locales par rapport à la même période de l'année dernière, témoignant d'un bon début de la période des fêtes de fin d'année. (Reportage Corina Pons, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)