Inditex, propriétaire de Zara, voit son bénéfice augmenter de 54% au T1

MADRID, 7 juin (Reuters) - Inditex, propriétaire de Zara, a fait état mercredi d'une hausse de 54% de son bénéfice au premier trimestre, les ventes du groupe restant sur la lancée du solide exercice enregistré en 2022. Inditex, plus grande entreprise mondiale spécialisée dans la mode éphémère ("fast fashion"), a affiché un bénéfice net de 1,16 milliard d'euros pour le trimestre à fin avril, au dessus des 980 millions d'euros prévus en moyenne par les analystes, selon un consensus Refinitiv. La société, dont la capitalisation boursière a dépassé les 100 milliards d'euros pour la première fois la semaine dernière, doit tenter de maintenir des prix compétitifs malgré les pressions inflationnistes exercées sur ses coûts, avec notamment une augmentation de 20% du salaire moyen des employés de magasin en Espagne. Les ventes en boutique et en ligne ont augmenté de 13% pour atteindre 7,6 milliards d'euros au premier trimestre, un ralentissement par rapport aux six premières semaines de l'exercice 2023. Le concurrent suédois d'Inditex, H&M, a eu du mal à attirer des consommateurs touchés par l'augmentation du coût de la vie. Inditex, qui possède également Pull&Bear et Massimo Dutti, a indiqué que ses ventes entre le 1er février et le 13 mars avaient augmenté de 17,5% par rapport à la même période l'année précédente, à l'exclusion de ses activités en Russie. Une partie de la stratégie d'Inditex consiste à maintenir des prix plus élevés en dehors de la zone euro. Dans des pays comme les États-Unis, le Mexique ou l'Arabie saoudite, certains vêtements sont jusqu'à 91% plus chers que sur le marché intérieur. La baisse de la demande aux États-Unis, liée à un environnement macroéconomique plus difficile, a été compensée par des ventes plus stables dans le sud de l'Europe. (Reportage Corina Pons, rédigé par Charlie Devereux ; version française Victor Goury-laffont, édité par Kate Entringer)