Indignation internationale après le bombardement d'un hôpital de Gaza, Biden soutient Israël

PARIS, 18 octobre (Reuters) - Des centaines de personnes ont été tuées mardi soir dans une frappe contre un hôpital de Gaza, compliquant la mission diplomatique de Joe Biden, arrivé mercredi en Israël, et alors que les dirigeants arabes ont annulé un sommet d'urgence avec le président américain en signe de protestation. L'explosion à l'hôpital Al Ahli de Gaza mardi soir a fait 471 morts et 314 blessés, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du ministère de la Santé de la bande de Gaza contrôlé par le Hamas, dénonçant un "massacre israélien". Tsahal a nié toute responsabilité et imputé la faute au tir manqué d'une roquette par le groupe palestinien du Djihad islamique, lequel a dénoncé des accusations erronées. La Jordanie a annulé un sommet prévu mercredi à Amman entre le roi Abdallah, Joe Biden, le président égyptien Abdel Fattah al Sissi et des dirigeants palestiniens. Israël a promis d'anéantir le Hamas après les attaques menées le 7 octobre par le groupe islamiste palestinien dans le sud d'Israël, qui ont fait 1.400 morts, principalement des civils, la journée la plus meurtrière dans l'histoire de l'Etat hébreu. Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont tué au moins 3.478 Palestiniens et blessé 12.000 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Le blocus total de l'enclave imposé par Israël bloque l'acheminement de nourriture, de carburant et de fournitures médicales, qui s'épuisent rapidement. LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 15h55 - Les dirigeants belge et suédois et la présidente de la Commission européenne ont promis de renforcer la sécurité aux frontières et d'accélérer les expulsions après l'attentat commis à Bruxelles contre des supporters de football suédois. "Si nous sommes incapables de protéger nos frontières communes, nous ne serons plus en mesure de maintenir la liberté de circulation en Europe", a estimé le Premier ministre suédois Ulf Kristersson après avoir rendu hommage à Bruxelles aux victimes de l'attaque. 15h33 - Deux Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, a délaré le ministère palestinien de la Santé. 15h21 - Le bilan des victimes françaises dans les attaques du Hamas en Israël est désormais de 24 morts, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, ajoutant que sept autres ressortissants français étaient toujours portés disparus. 15h08 - Le président Joe Biden a déclaré mercredi que son commentaire selon lequel "le camp adverse", et non Israël, était responsable de l'explosion dans un hôpital de Gaza était basé sur les données fournies par le département américain de la Défense. 14h54 - L'armée israélienne a annoncé qu'elle répondait aux coups de feu tirés sur ses postes militaires dans la région de Zar'it, le long de la frontière libanaise. 13h55 - Au moins 3.478 Palestiniens ont été tués et 12.000 blessés à Gaza lors de frappes israéliennes depuis le 7 octobre, a annoncé le ministère de la Santé à Gaza dans un communiqué. 13h27 - Le Hamas a déclaré dans un communiqué que les États-Unis étaient "aveuglément partiaux en faveur d'Israël", après que Joe Biden a dénoncé une attaque contre l'hôpital à Gaza commise "par le camp adverse", donnant ainsi crédit à la thèse israélienne selon laquelle cette attaque est imputable au Jihad islamique. 13h18 - Les services de renseignement britanniques analysent les preuves pour établir de manière indépendante les faits sur l'explosion meurtrière de mardi dans un hôpital de Gaza, a déclaré mercredi le Premier ministre Rishi Sunak. 13h11 - La Turquie est en pourparlers avec le Hamas pour obtenir la libération des otages capturés en Israël, "rien de concret" n'est ressorti pour l'instant, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan. 13h01 - Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, devrait prochainement se rendre au Moyen-Orient, notamment en Égypte et éventuellement au Qatar et en Turquie, a indiqué une source britannique. 12h45 - Un responsable du Hamas, Osama Hamdan, a accusé lors d'une conférence de presse au Liban les États-Unis et tous les pays occidentaux qui soutiennent Israël de "porter l'entière responsabilité de la guerre contre les civils à Gaza". 11h59 - Le président russe Vladimir Poutine, en déplacement en Chine, a déclaré que la frappe contre l'hôpital à Gaza était une terrible catastrophe qui montrait la nécessité de mettre fin au conflit. 11h33 - Les membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) doivent sanctionner et mettre en oeuvre un embargo pétrolier sur Israël, en plus d'expulser les ambassadeurs israéliens, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, cité dans un communiqué diffusé par son ministère. 11h31 - Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a exhorté a attendre plus d'informations sur l'explosion survenue mardi dans un hôpital de Gaza. "Hier soir, trop de gens ont tiré des conclusions hâtives concernant la perte tragique de vies humaines à l'hôpital Al Ahli", a écrit James Cleverly sur X. "Une erreur mettrait encore plus de vies en danger. Attendez les faits, rapportez-les de manière claire et précise". 11h24 - Des heurts ont éclaté en Turquie dans la nuit de mardi à mercredi entre la police et des manifestants qui protestaient contre l'intervention israélienne à Gaza, après l'explosion à l'hôpital Al Ahli. 11h01 - Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit être convaincu que de l'aide humanitaire va pouvoir entrer à Gaza, peu après ses entretiens avec les dirigeants israéliens, jordaniens et égyptiens. "Nous sommes tous étroitement alignés, j'ai donc le sentiment que cela pourrait arriver bientôt", a déclaré Olaf Scholz aux journalistes au Caire après sa rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al Sissi. 11h00 - Un groupe bipartite d'élus américains a exhorté l'administration Biden à stopper rapidement l'utilisation de crypto-monnaies par le Hamas et ses affiliés. 10h46 - Les atrocités commises par les miliciens du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dernier sont telles qu'elles font passer l'organisation Etat islamique pour un mouvement plus raisonnable, a déclaré le président américain Joe Biden, en déplacement en Israël. 10h42 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a remercié son homologue américain Joe Biden pour son "soutien sans équivoque" dans la guerre à Gaza et a donné un bilan actualisé des morts après l'attaque du Hamas. "Le 7 octobre, le Hamas a assassiné 1.400 Israéliens, peut-être plus", a déclaré Benjamin Netanyahu à Joe Biden lors d'une allocution télévisée. 10h15 - "Je voudrais exprimer mes profondes condoléances pour la mort de personnes, en particulier d'enfants en Palestine et à Gaza", a déclaré le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances, Ehsan Khandouzi, lors de la conférence des Nations Unies sur l'investissement à Abou Dhabi. 10h12 - Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l'Allemagne souhaitait soutenir les efforts égyptiens visant à apaiser les tensions après l'attaque du Hamas contre Israël, lors d'une réunion avec le président Abdel Fattah al Sissi au Caire. 10h00 - Le pape François a déploré la situation "désespérée" à Gaza, en exhortant les fidèles à ne prendre "qu'un seul camp" dans le conflit Israël-Hamas, celui de "la paix". 09h54 - Joe Biden est arrivé en Israël pour une visite consacrée au conflit entre l'Etat hébreu et les Palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré un journaliste de Reuters voyageant à bord de l'avion du président américain. 08h52 - L'armée israélienne accuse le Hamas d'exagérer le bilan des victimes de l'explosion dans l'hôpital de Gaza. 08h31 - Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé son horreur face aux images de l'explosion dans un hôpital de Gaza et a appelé à une enquête approfondie. 07h32 - Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la frappe contre un hôpital à Gaza de crime choquant, ajoutant qu'Israël devrait fournir des images satellite pour prouver qu'il n'était pas impliqué dans l'attaque. 06h42 - L'armée israélienne a exhorté mercredi matin les habitants du nord de la bande de Gaza à se déplacer vers le sud de l'enclave palestinienne, annonçant dans un nouvel ordre d'évacuation qu'une "zone humanitaire" avec de l'aide était disponible à Al Mawasi, à une trentaine de kilomètres de la ville de Gaza. 04h47 - Le département d'Etat américain a relevé son alerte de déplacement concernant le Liban, conseillant de "ne pas voyager" dans le pays, citant la situation sécuritaire alors que des affrontements ont éclaté près de la frontière sud entre le Hezbollah et l'armée israélienne, en marge du conflit à Gaza. (Rédigé par Kate Entringer)