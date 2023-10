Indice PMI : L'activité manufacturière britannique ralentit fortement en septembre

Indice PMI : L'activité manufacturière britannique ralentit fortement en septembre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'activité manufacturière britannique a fortement ralenti en septembre, mais à un rythme moins soutenu que le mois précédent, où elle avait enregistré sa contraction la plus rapide depuis plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global/CIPS UK publiée lundi. L'indice final des directeurs d'achat (PMI) s'est établi à 44,3 en septembre, contre 43,0 en août qui était alors le chiffre le plus bas depuis mai 2020. Il est au-dessus de la première estimation pour septembre, annoncée à 44,2, mais en dessous de la barre des 50 qui sépare croissance et contraction de l'activité. La fin du troisième trimestre a été marquée par la poursuite du ralentissement au sein des producteurs britanniques. La production, les nouvelles commandes et l'emploi ont tous été encore réduits, dans un contexte de diminution des nouvelles commandes en provenance du marché domestique et de l'international, a expliqué S&P Global. Les données officielles les plus récentes montrent que la production manufacturière britannique a reculé de 0,8% en juillet, même si les volumes sont supérieurs de 3,0% à ceux enregistrés il y a un an. "L'optimisme était lié à une reprise espérée du marché, à des initiatives prévues de croissance et à un environnement inflationniste plus stable", écrit S&P. La baisse de la demande en provenance de l'étranger s'est généralisée, allant des clients d'Europe continentale aux Etats-Unis, en passant par la Chine et le Brésil, reflet d'une économie mondiale morose. Concernant les prix, pour la première fois en quatre mois, les producteurs ont augmenté leurs tarifs afin de reconstituer leurs marges réduites. (Reportage David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)