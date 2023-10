Indice PMI : L'activité manufacturière allemande tourne toujours au ralenti

BERLIN (Reuters) - Le ralentissement du secteur manufacturier allemand s'est poursuivi en septembre en raison d'une faible demande et d'une baisse rapide de la production, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global/HCOB publiée lundi. L'indice final des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier, qui représente environ un cinquième de l'économie allemande, est ressorti à 39,6 en septembre contre 39,8 en première estimation. En août, il était à 39,1. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. La production a chuté à son rythme le plus rapide depuis mai 2020, période pendant laquelle l'activité dans le monde a été paralysée par la pandémie de COVID-19. Elle a notamment été affectée par une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes, selon l'enquête de S&P. La demande souffre des incertitudes concernant les intentions des consommateurs et de la faiblesse de l'activité de construction. Le recul de la demande s'est toutefois traduite par une baisse des prix, le mois de septembre étant marqué par de nouvelles réductions des coûts des intrants et des coûts de production, selon l'enquête. "L'indice PMI manufacturier HCOB de l'Allemagne signale toujours une baisse rapide en termes de production. Néanmoins, nous voyons des lueurs d'espoir que le secteur commence à franchir un cap", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank (HCOB). Selon Cyrus de la Rubia, lors des phases passées de faible croissance ou de récession, l'indice des nouvelles commandes est resté en contraction pendant moins de deux ans avant de repasser au-dessus de 50. "A ce jour, l'indice des nouvelles commandes est inférieur à 50 depuis 18 mois. Par conséquent, il y a de bonnes chances que la situation des commandes commence à s'améliorer d'ici le début de l'année prochaine", a-t-il déclaré. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)