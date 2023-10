Indice PMI : Huitième mois de contraction de l'activité manufacturière en France

PARIS (Reuters) - Le secteur manufacturier en France s'est contracté en septembre pour le huitième mois d'affilée, la production et les nouvelles commandes ayant chuté au rythme le plus important depuis plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle S&P Global/Hamburg Commercial Bank auprès des directeurs d'achats publiés lundi. L'indice PMI du secteur s'est établi à 44,2, contre une estimation initiale de 43,6. Il était ressorti à 46,0 en août. La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. "Le secteur manufacturier français est toujours enlisé", a souligné Norman Liebke, économiste de la Hamburg Commercial Bank, notant que les niveaux de production ont diminué dans les trois segments du secteur (biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'équipement). Les responsables du secteur ont encore réduit leurs opérations d'achat, leurs niveaux de stocks et les embauches face à la faiblesse de la demande. L'emploi dans l'ensemble du secteur s'est ainsi contracté pour le quatrième mois consécutif. Selon l'enquête, environ un tiers des dirigeants interrogés prédisent une baisse de la production au cours de l'année à venir. (Reportage Tassilo Hummel; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)