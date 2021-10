Indian Wells : Zverev et Tsitsipas sortis !

par Adrien Verger (iDalgo)

La suite des quarts de finale du Masters 1000 d'Indian Wells se disputait cette nuit en Californie. Medvedev éliminé, les deux favoris se nommaient alors Zverev et Tsitsipas. Le Grec, numéro 3 mondial, s'est fait sortir par Nikoloz Basilashvili (36e mondial) en 3 sets 6-4 2-6 6-4. Après une belle réaction dans la deuxième manche, le Grec a concédé son service à deux reprises dans le dernier set et s'incline finalement en 2h11 de jeu. Dans la foulée, Zverev, 4e joueur mondial, affrontaient l'Américain Taylor Fritz (39e). L'Allemand avait bien débuté le match avec le gain du premier set, mais Fritz, élevant son niveau de jeu et profitant d'une fébrilité de son adversaire dans les moments cruciaux (2 balles de match gâchées par Zverev), revenait dans la partie et remportait le match en 3 sets 4-6 6-3 7-6(3) en 2h22 de jeu. Les deux vainqueurs s'affronteront dans la nuit de samedi à dimanche.