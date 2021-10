Indian Wells : Nuit compliquée pour les favorites !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Seul Iga Swiatek a passé une nuit relativement sereine sur les courts d'Indian Wells en disposant très facilement de Kudermotova en deux manches (6-1/6-0).

Élina Svitolina est également qualifiée pour le prochain tour, mais cela a été compliqué ! L'Ukrainienne dispose de la Roumaine Cirstea en 3 manches (4-6/6-4/7-6).

Au contraire, Simona Halep se fait sortir par la Biélorusse Sasnovich en deux manches (7-5/6-4). Même issue pour Kvitova, numéro 7 du tournoi qui se fait sortir par Victoria Azarenka en deux sets (7-5/6-4).

Semi-surprise lors de la rencontre entre Leylah Fernandez et Pavlyuchenkova où la Canadienne s'impose en 3 manches. La finaliste de l'US Open s'impose 5-7/6-3/6-4.

Et enfin carton plein pour les Américaines avec les succès de Pegula et Rodgers contre respectivement Paolini (6-4/6-1) et Begu (6-0/6-2).