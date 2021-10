Indian Wells : Monfils n’a rien pu faire

par Adrien Verger (iDalgo)

Les huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells se disputaient cette nuit en Californie. Le dernier représentant tricolore, Gaël Monfils, se frottait au numéro 4 mondial Alexander Zverev. Mais il n'y a pas eu de match. Dès le premier jeu, le Français perdait son service et courrait derrière le score tout au long de la rencontre. Au final, c'est une défaite 6-1 6-3 en 1h02 de jeu. L'Allemand affrontera en quarts de finale l'Américain Fritz (39e), auteur d'un match de haut niveau face à Sinner (14e) et d'une victoire 6-4 6-3. La sensation de ces huitièmes de finale vient du Bulgare Grigor Dimitrov (28e) qui a sorti la tête de série numéro 1 et deuxième joueur mondial Daniil Medvedev 4-6 6-4 6-3. Le joueur de 30 ans a récité son tennis à partir du deuxième set et défiera au prochain tour Hurkacz (12e), tombeur de Karatsev (23e) 6-1 6-3. De son côté, Tsitsipas (3e) est sorti vainqueur de son duel, en 3 sets, face à De Minaur (27e) et affrontera Basilashvili (36e), tombeur de Khachanov en deux sets. Enfin, Norrie (26e) et Schwartzman (15e) ont gagné respectivement contre Paul (60e) et Ruud (10e). Les deux joueurs se défieront en quarts de finale.