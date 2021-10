Indian Wells : Medvedev qualifié, pas Rublev

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les courts d'Indian Wells ont réservé quelques surprises cette nuit ! Hormis la victoire de Daniil Medvedev, tête de série numéro 1 contre le Serbe Krajinovic en deux manches (6-2/7-6), d'autres favoris sont passés à la trappe à l'image de Rublev, numéro 4 du tournoi.

Le jeune russe s'est incliné contre le local Tommy Paul en 3 manches et 2 h 24 de jeu (4-6/6-3/5-7).

Ça casse également pour le Canadien Denis Shapovalov qui s'incline contre un sacré client en la personne de Karatsev (7-5/6-2).

Les autres têtes de séries passent à l'image de Casper Ruud qui a eu du mal pour se qualifier au dépens de Lloyd Harris en 2 h 51 et 3 manches (6-7/6-4/6-4) et d'Hubert Hurkacz contre Tiafoe (6-3/6-2). Et enfin, Sinner s'est qualifié sans combattre face à John Isner !