Indian Wells : c'est déjà terminé pour Benoît Paire

par Florian Burgaud (iDalgo)

Le premier tour du Masters 1000 d'Indian Wells avait lieu ces dernières heures aux États-Unis. Benoît Paire, 50e mondial, était le seul Français en lice. Après un combat d'un peu plus d'une heure, l'Avignonnais s'est incliné 4/6 4/6 face au joueur local Frances Tiafoe. Par ailleurs, le Japonais Kei Nishikori, vainqueur 6/7 6/3 6/3 de João Sousa, le Canadien Vasek Pospisil et la pépite espagnole Alejandro Davidovich Fokina, victorieux de Steve Johnson après 2h27 de match, passent au deuxième tour. Le Néerlandais Botic van de Zandschlup, seul homme à avoir pris un set à Daniil Medvedev lors du dernier US Open, s'incline 7/6 2/6 4/6 contre Marcos Giron. Adrian Mannarino, opposé à Andy Murray, est programmé ce vendredi à Indian Wells.