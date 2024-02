Inde : Tata Motors baisse le prix de ses véhicules électriques jusqu'à 8%

Inde : Tata Motors baisse le prix de ses véhicules électriques jusqu'à 8%













Crédit photo © Reuters

BANGALORE (Reuters) - L'unité de véhicules électriques (VE) de Tata Motors a réduit le prix de ses modèles jusqu'à 120.000 roupies (1.348 euros), la première baisse de ce type venue d'un constructeur automobile indien. Les VE ne représentent actuellement que 2% des ventes de voitures en Inde, les acheteurs se méfiant des coûts initiaux plus élevés et craignant la perte d'autonomie. "Les prix des cellules de batterie ayant baissé récemment et compte tenu de leur réduction potentielle dans un avenir prévisible, nous avons choisi de répercuter de manière proactive les avantages qui en découlent directement sur les clients", a déclaré Vivek Srivatsa, directeur commercial de Tata Passenger Electric Mobility. Le prix d'entrée de la Nexon.ev, le modèle le plus vendu, a baissé de 1,4% à 1,45 million de roupies, contre 1,47 million de roupies précédemment, selon le site internet de Tata. Tata Motors, qui domine les ventes de voitures électriques en Inde, a également réduit le prix de sa petite voiture électrique Tiago de 70.000 roupies. La version de base coûte désormais environ 8,1% de moins, soit 799.000 roupies. Le constructeur, qui a ouvert des concessions réservées aux VE en septembre, prévoit de proposer 10 voitures électriques au cours des trois ou quatre prochaines années. Il vise également à porter les ventes de VE à 25% de ses ventes totales de voitures d'ici 2025, contre 9,3% pour 2023. L'action Tata Motors a reculé jusqu'à 1,9% après l'annonce, avant de se stabiliser sur une baisse de 0,5%. (Reportage Nandan Mandayam à Bangalore et Aditi Shah à New Delhi, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)