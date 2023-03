Inde: Possible alerte sur les exportations d'un sirop contre la toux

par Krishna N. Das NEW DELHI (Reuters) - L'Inde pourrait émettre une alerte sur le sirop contre la toux exporté par Marion Biotech, dont les produits ont été liés à des décès en Ouzbékistan, après des tests ayant conclu que de nombreux échantillons de médicaments de la société contenaient des substances toxiques, a déclaré samedi un inspecteur des médicaments. La police indienne a arrêté vendredi trois employés de Marion et recherche deux directeurs après que des tests effectués dans un laboratoire gouvernemental ont révélé que 22 des 36 échantillons de sirop étaient "frelatés et falsifiés". New Delhi a par ailleurs démenti des allégations selon lesquelles le sirop contre la toux fabriqué par une autre société indienne, Maiden Pharmaceuticals, a entraîné la mort d'enfants en Gambie l'année dernière. Vaibhav Babbar, un inspecteur impliqué dans l'enquête de Marion, a déclaré à Reuters que les échantillons avaient été contaminés par de l'éthylène glycol et du diéthylène glycol. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces substances toxiques ont été trouvées dans les produits vendus par les deux sociétés dans les deux pays. Pas moins de 70 enfants sont morts en Gambie et 19 en Ouzbékistan. En Gambie, en Indonésie et en Ouzbékistan, plus de 300 enfants, la plupart âgés de moins de 5 ans, sont morts l'an dernier de lésions rénales aiguës associées à des médicaments contaminés, a indiqué l'OMS en janvier. En outre, l'OMS a indiqué que les Philippines, le Timor oriental, le Sénégal et le Cambodge pourraient être touchés dans la mesure où les médicaments en cause y sont en vente. Elle a également appelé à une "action immédiate et concertée" de ses 194 États membres pour éviter d'autres décès. "Comme les médicaments de Marion ont été distribués dans de nombreux pays, je prie pour que rien ne se passe ailleurs", a déclaré Vaibhav Babbar. "Le ministère de la santé pourrait lancer une alerte. Il pourrait le faire. Il serait bon de lancer une alerte", a-t-il ajouté, précisant ne pas savoir si une alerte était activement envisagée. OUZBÉKISTAN ET GAMBIE EN PREMIÈRE LIGNE Un porte-parole du ministère indien de la santé n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Marion n'a pas répondu aux appels de Reuters et n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire. Une alerte gouvernementale avertit les gens dans tous les pays de retirer les produits de leurs rayons, bien qu'elle n'entraîne aucune sanction juridique. Vaibhav Babbar a déclaré que les médicaments avaient également été exportés au Kirghizistan et au Cambodge. Il fait partie d'une équipe qui a inspecté l'usine de Marion à quatre reprises après que l'Ouzbékistan a déclaré en décembre que des enfants étaient morts après avoir consommé des sirops contre la toux de la société. L'Inde a suspendu la production de Marion peu après. Les analyses effectuées par le ministère de la Santé de l'Ouzbékistan ont montré que les sirops, Ambronol et DOK-1 Max, étaient contaminés par des quantités inacceptables de diéthylène glycol ou d'éthylène glycol, a déclaré l'OMS dans une alerte émise en janvier. Selon ces analyses, les sirops ont été administrés à des doses supérieures à la norme pour les enfants, soit par des parents confondant le produit avec des remèdes contre le rhume, soit sur les conseils de pharmaciens. En octobre, l'Inde a suspendu la production de Maiden pour violation des normes de fabrication après que l'OMS a déclaré que quatre de ses sirops contre la toux pourraient avoir tué des dizaines d'enfants en Gambie. (Reportage de Krishna N. Das ; reportage supplémentaire par Saurabh Sharma ; édition par William Mallard)