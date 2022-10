Inde : Neuf arrestations après l'effondrement d'une passerelle, le bilan atteint 134 morts

MORBI, Inde (Reuters) - La police indienne a arrêté neuf personnes lundi, dont des employés de billetterie et des sous-traitants, dans le cadre de l'enquête ouverte après l'effondrement d'une passerelle piétonne, qui a fait au moins 134 morts.

De nombreux touristes venus profiter des fêtes de Diwali et Chhath Puja se trouvaient sur la passerelle lorsqu'elle s'est effondrée dimanche soir.

Des images de vidéosurveillance montrent un groupe de jeunes gens tentant de faire bouger la passerelle avant qu'elle ne tombe dans la rivière en contrebas lorsque des câbles ont cédé.

Un haut responsable de la police a déclaré que neuf personnes avaient été arrêtées, dont des cadres, des employés de la billetterie et trois agents de sécurité, pour n'avoir pas su réguler l'afflux sur la passerelle.

Deux personnes qui avaient obtenu un contrat pour la rénovation de la structure, construite en 1877, figurent parmi les personnes arrêtées, a-t-il ajouté, précisant qu'il y aurait probablement d'autres arrestations.

Des responsables locaux ont déclaré à Reuters qu'Oreva, une entreprise qui fabrique des horloges et des équipements électriques et qui était en charge de la passerelle, n'avait pas informé les autorités de sa réouverture la semaine dernière après des travaux de rénovation, et qu'aucun certificat autorisant son ouverture au public n'avait été délivré.

Un porte-parole d'Oreva n'a pas répondu aux appels et aux SMS de Reuters.

Le journal Indian Express a cité les propos d'un porte-parole d'Oreva selon lequel "en attendant plus d'informations, à première vue, le pont s'est effondré car trop de personnes dans la portion centrale du pont essayaient de le faire basculer d'un côté à l'autre".

Un haut fonctionnaire du gouvernement, N.K. Muchhar, a déclaré que le nombre de morts était passé à 134. Un autre fonctionnaire a déclaré sur place que les eaux boueuses de la rivière entravaient les opérations de sauvetage et que des personnes pouvaient encore se trouver coincées sous des débris.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui est originaire de l'État du Gujarat où s'est produite la catastrophe, doit se rendre mardi dans la petite ville industrielle, a déclaré un parlementaire.

