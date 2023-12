Inde: Modi inaugure la "Bourse du diamant" dans l'Etat du Gujarat

BOMBAY (Reuters) - Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré dimanche la Bourse du diamant de Surate, ville de l'Etat indien du Gujarat dont il espère faire la capitale mondiale du diamant, de quoi créer 150.000 nouveaux emplois. Le chef du gouvernement indien est originaire de cette ville de l'ouest de l'Inde où sont taillés et polis 90 % des diamants bruts du monde. Présentée comme le plus grand immeuble de bureaux de la planète, plus vaste que le Pentagone, la Bourse du diamant renfermera des banques internationales, des coffres-forts et un centre commercial spécialisé en bijouterie. Cette inauguration intervient dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale de diamants taillés. Les exportations indiennes ont chuté de 29 %, d'avril à octobre, à 10 milliards de dollars. Surate pourrait contribuer à augmenter la part de l'Inde dans les exportations de pierres précieuses et de bijoux, a déclaré Narendra Modi, qui a confirmé son souhait de soutenir ce secteur, jugé prioritaire à l'export. (Reportage Dhwani Pandya ; version française Elizabeth Pineau)