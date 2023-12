Inde-Manifestations contre le plan Adani de rénovation des bidonvilles

Crédit photo © Reuters

par Dhwani Pandya BOMBAY (Reuters) - Des milliers de manifestants emmenés par les partis d'opposition ont marché vers les bureaux du milliardaire Gautam Adani à Bombay samedi pour exprimer leur opposition au projet de son conglomérat de réaménager dans la ville l'un des plus grands bidonvilles d'Asie pour 614 millions de dollars. Les manifestants ont brandi des drapeaux et des banderoles portant des slogans tels que "Retirez Adani, sauvez Dharavi", depuis le bidonville jusqu'aux locaux d'Adani, situé dans le quartier central des affaires de la capitale financière de l'Inde. "Nous ne sommes pas opposés au développement, mais la façon dont le réaménagement de Dharavi est planifié ne profitera qu'à Adani et non aux habitants du bidonville", a déclaré Baburao Mane, dirigeant du comité Sauvez Dharavi (Dharavi Bachao Andolan). Cette manifestation intervient dans un contexte d'opposition politique croissante au gouvernement de l'État - dirigé par le Bhartiya Janata Party (BJP) du Premier ministre Narendra Modi et ses alliés - pour avoir accordé des faveurs indues aux entreprises Adani lors de l'attribution et de l'exécution du contrat de rénovation des bidonvilles. Un soumissionnaire rival - un consortium basé à Dubaï - a intenté une action en justice au motif que le gouvernement de l'État de Maharashtra avait annulé de manière irrégulière un appel d'offres lancé en 2018 pour le réaménagement des bidonvilles et avait favorisé Adani dans l'attribution du nouveau contrat. Adani et le gouvernement de l'État ont nié tout acte répréhensible et affirment que les contrats ont été attribués conformément aux lois et aux politiques en vigueur. Les manifestants ont demandé que les habitants du bidonville, qu'ils soient éligibles ou non, soient logés dans la zone réaménagée et qu'ils aient des maisons plus grandes. Certains manifestants souhaitent également que le gouvernement prenne en charge la rénovation des bidonvilles plutôt que des promoteurs privés comme Adani. En juillet, le gouvernement de l'État du Maharashtra a approuvé l'offre du groupe Adani de réhabiliter Dharavi, connu pour sa production d'articles en cuir, après des années de tentatives infructueuses. Le bidonville, dont la taille équivaut aux trois quarts de celle de Central Park à New York, et représenté dans le film oscarisé de Danny Boyle "Slumdog Millionaire" (2008), a des égouts à ciel ouvert et des toilettes communes. Il est situé à proximité de l'aéroport international de Bombay et de tours de bureaux abritant des entreprises étrangères. (Reportage Dhwani Pandya ; rédigé par David Holmes, version française Benjamin Mallet)