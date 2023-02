Inde : Les bureaux de la BBC perquisitionnés après la diffusion d'un documentaire

NEW DELHI (Reuters) - Le fisc indien a perquisitionné mardi les bureaux de la BBC à New Delhi et à Bombay, a indiqué le groupe audiovisuel public britannique, quelques semaines après que le gouvernement a formulé des critiques très dures au sujet d'un documentaire critiquant le rôle du Premier ministre Narendra Modi dans les émeutes de 2002, lorsqu'il était ministre en chef de l'État du Gujarat, dans l'ouest du pays. "Les autorités fiscales sont actuellement dans les bureaux de la BBC à New Delhi et à Bombay et nous coopérons pleinement. Nous espérons que cette situation sera résolue le plus rapidement possible", a déclaré la BBC dans un communiqué. Un fonctionnaire du fisc indien, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'une "opération d'enquête crédible était en cours" et que le département ne serait pas en mesure de communiquer les détails. Le ministère n'a pas répondu à un courriel de Reuters demandant des commentaires. L'une des deux sources de Reuters au sein du bureau de la BBC à New Delhi a déclaré que des fonctionnaires des impôts s'entretenaient avec le responsable des comptes et que personne n'était autorisé à partir. Pendant que les recherches étaient en cours, des équipes de télévision se sont installées à l'extérieur du bureau, près de Connaught Place, dans le centre de Delhi, pour rendre compte de l'évolution de la situation. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il surveillait de près les comptes rendus concernant les enquêtes menées dans les bureaux de la BBC. Les défenseurs des droits des médias et l'opposition indienne ont condamné ces perquisitions. Le parti Bharatiya Janata, auquel appartient Narendra Modi, a déclaré que les institutions indiennes travaillaient de manière indépendante et que le service des impôts était "dans la légalité en examinant la conformité fiscale". (Reportage Rupam Jain, Mohi Narayan, Manoj Kumar et Nikunj Ohri ; rédigé par Krishna N. Das ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)