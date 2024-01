Inde et France s'accordent pour produire des équipements de défense

par Manoj Kumar NEW DELHI, 27 janvier (Reuters) - L'Inde et la France ont convenu de travailler ensemble sur la production conjointe d'équipements de défense, y compris des hélicoptères et des sous-marins pour les forces armées indiennes et pour des pays amis, a annoncé New Delhi. L'accord a été conclu lors d'une visite du président français Emmanuel Macron, qui a rencontré le Premier ministre Narendra Modi et a assisté à un dîner d'État organisé par la présidente Draupadi Murmu, a indiqué le gouvernement dans un communiqué publié vendredi en fin de journée. Macron et Modi ont convenu d'élargir les liens bilatéraux dans la production d'équipements de défense, l'énergie nucléaire, la recherche spatiale et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les services publics tels que le changement climatique, la santé et l'agriculture, selon le communiqué. La valeur des accords n'a pas été précisée. Après la Russie, la France est le plus important fournisseur d'armes de l'Inde, qui compte sur ses avions de chasse depuis quatre décennies. Les dirigeants ont salué la mise en place de services de maintenance, de réparation et de révision par la société française Safran pour les moteurs LEAP en Inde et l'ajout de services similaires pour les moteurs Rafale, ainsi qu'un partenariat dans le domaine des hélicoptères. Le sommet bilatéral qui s'est tenu pendant la visite d'Emmanuel Macron était la cinquième rencontre entre le président français et le Premier ministre indien depuis le mois de mai. Le groupe indien Tata et l'entreprise française Airbus ont signé un accord pour fabriquer ensemble des hélicoptères civils, a déclaré le ministre indien des affaires étrangères Vinay Kwatra. Le fabricant français de moteurs CFM International a également annoncé un accord avec la compagnie indienne Akasa Air pour l'achat de plus de 300 de ses moteurs LEAP-1B afin d'équiper 150 avions Boeing 737 MAX. Akasa Air avait déjà commandé 76 appareils équipés de ce moteur, dont 22 sont actuellement en service. L'Inde et la France ont convenu d'intensifier leur coopération dans le sud-ouest de l'océan Indien, en s'appuyant sur les missions de surveillance conjointes menées depuis le territoire insulaire français de La Réunion en 2020 et 2022, selon le communiqué du gouvernement. Emmanuel Macron a également déclaré que la France créerait les conditions nécessaires pour attirer jusqu'à 30.000 étudiants indiens par an dans l'enseignement supérieur. (Rédigé par William Mallard, version française Benjamin Mallet)