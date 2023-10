Inde: Des dirigeants de la société chinoise Vivo arrêtés dans une affaire de blanchiment d'argent

Crédit photo © Reuters

NEW DELHI (Reuters) - L'agence indienne de lutte contre la criminalité financière a arrêté mardi quatre cadres du fabricant chinois de smartphones Vivo, dont un ressortissant chinois, a appris Reuters de deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire. Les employés ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire au cours de laquelle l'Enforcement Directorate, l'agence contre les crimes financiers, a perquisitionné les bureaux de la société et l'a accusée de blanchiment d'argent, a déclaré la première source. Le fabricant chinois était déjà sur les radars de la justice indienne alors que les tensions entre Pékin et New Delhi grimpent sur différents sujets allant de litiges frontaliers à la surveillance de plus en plus étroite des entreprises et investissements chinois en Inde. Ni Vivo ni l'agence indienne n'ont répondu immédiatement à une demande de commentaires faite par courriel et téléphone. La société a nié à plusieurs reprises les accusations. Elle a précédemment déclaré qu'elle coopérait avec les autorités pour leur fournir toutes les informations requises et qu'elle était "déterminée à se conformer pleinement aux lois". La police indienne a également accusé officiellement Vivo d'avoir aidé à transférer illégalement des fonds à un portail d'information faisant l'objet d'une enquête pour diffusion de propagande chinoise, comme l'a rapporté Reuters la semaine dernière. Vivo n'a pas commenté l'affaire. (Reportage Aditya Kalra et Arpan Chaturvedi à New Delhi; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)