Inde : Bollywood reconquiert les écrans après une éclipse de plus d'un an

par Shilpa Jamkhandikar

BOMBAY (Reuters) - Les stars de Bollywood font leur grand retour dans les salles de cinéma en Inde après plus d'un an de fermeture lié à la pandémie de COVID-19, et l'industrie cinématographique espère que le public sera au rendez-vous avec le recul des contaminations et la reprise des festivals.

"Sooryavanshi" ("Descendants du Soleil"), un drame policier mettant en scène quatre des plus grands acteurs indiens, est le premier film de Bollywood à être présenté en avant-première en salle depuis mars 2020, date de l'entrée en vigueur d'un confinement strict.

Très peu de productions bollywoodiennes sont sorties en salles depuis ce coup d'arrêt, de nombreux producteurs préférant se tourner vers les plateformes de streaming comme Amazon's Prime Video, Netflix et Disney.

"Il a été difficile de tenir bon pour une sortie en salle, mais nous croyons toujours que le public reviendra", a déclaré à Reuters Shibasish Sarkar, PDG du groupe Reliance Entertainment au moment du tournage du film.

"Sooryavanshi", qui fait la part belle aux chorégraphies "flashy" et aux héros musclés à l'assaut des méchants, dans la plus pure tradition bollywoodienne, sortait en salles vendredi, au lendemain de la fête des lumières (Diwali), historiquement un jour de gros succès au box-office.

Initialement prévu pour mars 2020, sa date de sortie a été repoussée à trois reprises, l'Inde étant aux prises avec des vagues de contaminations qui ont entraîné la fermeture des salles de cinéma dans plusieurs régions du pays.

