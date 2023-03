Inde : Au moins 35 morts dans l'effondrement d'un puit à degrés

LUCKNOW, Inde, 31 mars (Reuters) - Au moins 35 personnes ont été tuées et 16 autres blessées après l'effondrement du toit d'un puit à degrés, ou bâoli, dans le centre de l'Inde, a annoncé vendredi un responsable du gouvernement local. L'incident s'est produit alors que de nombreux fidèles étaient rassemblés jeudi dans un temple de la ville d'Indore, dans l'Etat du Madhya Pradesh, à l'occasion de la fête hindoue du Rama Navami. "Dix-huit personnes ont été secourues, trente-cinq ont été tuées et seize ont été blessées", a déclaré à Reuters un responsable du gouvernement local. L'armée et les secouristes dégageaient les débris vendredi afin de venir en aide aux personnes tombées dans le puit, ont rapporté les médias locaux. (Reportage Saurabh Sharma, rédigé par Shilpa Jamkhandikar; version française Camille Raynaud)