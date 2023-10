Inde : Au moins 14 morts et 102 disparus après des inondations dans le nord-est

Inde : Au moins 14 morts et 102 disparus après des inondations dans le nord-est













NEW DELHI, 5 octobre (Reuters) - Au moins 14 personnes sont mortes et 102 autres étaient portées disparues jeudi après des inondations provoquées par la crue des eaux d'un lac glaciaire dans le nord-est de l'Inde, ont annoncé des responsables. "Les opérations de recherches sont en cours", a déclaré un porte-parole de la défense sur le réseau social X (ex-Twitter), ajoutant que les secouristes travaillaient sous une pluie incessante et alors que des ponts et des routes avaient été détruits dans de nombreux endroits. De fortes précipitations se sont abattues mercredi sur le lac glaciaire de Lhonak situé dans l'Etat de Sikkim près de la frontière avec la Chine, provoquant des crues subites dans la vallée de la Tista. Selon l'agence nationale de gestion des catastrophes, 26 personnes ont été blessées et 102 étaient portées disparues tôt jeudi matin. Des vidéos de l'agence de presse ANI montrent les eaux déferlant sur des zones habitées où plusieurs maisons se sont effondrées, des bases militaires et d'autres installations ont été endommagées et des véhicules ont été submergés. (Reportage Tanvi Mehta et Krishn Kaushik à New Delhi, Jatindra Dash à Bhubaneswar; version française Camille Raynaud)