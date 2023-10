Incursions israéliennes à Gaza, appel de l'UE à des "couloirs humanitaires"

Incursions israéliennes à Gaza, appel de l'UE à des "couloirs humanitaires"













26 octobre (Reuters) - Les forces israéliennes ont attaqué de multiples cibles dans le nord de la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'opérations terrestres décrites par l'armée israélienne comme les plus importantes depuis le début du conflit il y a trois semaines. "Les soldats ont depuis quitté la zone et sont revenus sur le territoire israélien", a ajouté l'armée. Selon un communiqué publié en ligne, l'incursion a été menée "en préparation des prochaines étapes du combat", une référence possible à l'invasion à grande échelle promise par les dirigeants israéliens pour détruire le Hamas. Les attaques du groupe islamiste en Israël le 7 octobre ont fait plus de 1.400 morts tandis que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 6.500 décès dans la riposte israélienne. La crise humanitaire continue de s'aggraver dans la bande de Gaza alors que le Conseil de sécurité des Nations unies a échoué à se mettre d'accord sur une résolution concernant l'aide humanitaire. Les dirigeants de l'Union européenne (UE) vont appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses" pour permettre l'acheminement de l'aide à la population civile de l'enclave, selon la version finale du projet de communiqué du sommet européen qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. VOIR AUSSI : *Onu-Echec au Conseil de textes rivaux US et russe à propos d'Israël-Gaza *L'UE va appeler à la création de "couloirs humanitaires" à Gaza LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 16h15 - L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a averti qu'elle pourrait rapidement cesser ses opérations faute de carburant dans la bande de Gaza. "Les prochaines 24 heures seront cruciales", a déclaré l'agence, alors que plus de 613.000 déplacés palestiniens sont hébergés dans environ 150 installations gérées par l'UNRWA. "Au cours des dernières 24 heures, trois autres membres du personnel de l'UNRWA ont été tués, ce qui porte à 38 le nombre de ses membres tués au total", a ajouté l'agence de l'Onu. 16h15 - Une délégation du Hamas est actuellement en visite à Moscou, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors de son point de presse quotidien, sans fournir de détails. 16h13 - Le nombre d'otages du Hamas tués par des frappes israéliennes s'élève à 50 environ, a déclaré Abou Obedia, un porte-parole des Brigades Al Qassam, branche armée du Hamas, un chiffre invérifiable de sources indépendantes. 16h02 - Le bilan des victimes françaises de l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre dans le sud d'Israël est désormais de 35 morts, a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères. 15h26 - L'armée française a confirmé jeudi la participation du navire-hôpital "Tonnerre" à une "mission opérationnelle d'appui humanitaire" au large de la bande de Gaza, à la demande du président Emmanuel Macron. Le porte-hélicoptère amphibie a quitté mercredi le port de Toulon (Var) pour rejoindre la Méditerranée orientale où se trouvent déjà les frégates françaises "Alsace" et "Surcouf". 12h11 - En Irak, des manifestants pro-palestiniens ont empêché des camions-citernes transportant du pétrole de traverser la frontière vers la Jordanie, arguant qu'ils n'accepteront pas que du pétrole irakien soit exporté vers des pays ayant des accords de paix avec Israël. 11h51 - Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al Maliki, a plaidé à La Haye pour un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza pour aider la population civile. 11h45 - Le Kremlin a estimé que les efforts pour parvenir à une résolution équilibrée du Conseil de sécurité sur le conflit entre Israël et le Hamas devaient se poursuivre. 11h27 - Benny Gantz, opposant de Benjamin Netanyahu qui a rejoint le "cabinet de guerre" israélien formé après les attaques du Hamas, a déclaré que le rétablissement de la sécurité dans le sud d'Israël nécessitera des mesures, notamment militaires, s'étalant sur plusieurs années. "La manoeuvre terrestre ne sera qu'une étape d'un long processus incluant des aspects défensifs, diplomatiques et sociaux qui prendront des années", a-t-il dit lors d'un discours. 11h20 - Une intervention terrestre de l'armée israélienne ne ferait qu'empirer la situation humanitaire déjà catastrophique sur le territoire palestinien, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Moscou a également appelé à l'adoption d'une résolution équilibrée au Conseil de sécurité des Nations unies. 10h51 - Le président turc Tayyip Erdogan a qualifié d'"embarrassant" ce qu'il considère comme un silence de la communauté internationale sur les attaques israéliennes à Gaza, lors d'un entretien téléphonique avec le pape François. 10h24 - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) vont appeler à la mise en place de "couloirs humanitaires et de pauses" dans le conflit entre Israël et le Hamas pour permettre l'acheminement de l'aide à la population civile de la bande de Gaza, selon la version finale du projet de communiqué du sommet européen qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles. 10h17 - L'armée israélienne a confirmé que le Hamas détenait 224 otages suite à l'attaque du 7 octobre menée par le groupe islamiste en Israël. 09h29 - Le Japon a exhorté Israël à suspendre ses opérations dans la bande Gaza pour l'acheminement d'une aide humanitaire, a déclaré le ministère nippon des Affaires étrangères. 08h20 - Le Royaume-Uni va tenir une réunion d'urgence concernant sa stratégie sur le conflit, la situation des otages britanniques et l'aide humanitaire, a déclaré Oliver Dowden, le vice-Premier ministre britannique. 07h23 - La Corée du Nord affirme qu'Israël est responsable de l'explosion de l'hôpital à Gaza, accusant l'Etat hébreu d'être auteur d'un crime de guerre "sous le patronage des Etats-Unis". 06h14 - Les forces terrestres israéliennes ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations dans le nord de la bande de Gaza, attaquant plusieurs positions du Hamas avant de se retirer, a annoncé l'armée dans un communiqué. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)