Incursion de l'armée de l'air chinoise près de Taïwan

Incursion de l'armée de l'air chinoise près de Taïwan













Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - Taïwan a activé jeudi ses systèmes de défense après avoir détecté 37 avions militaires chinois dans sa zone d'identification de défense aérienne. La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire, a régulièrement déployé des avions militaires dans l'espace aérien autour de l'île ces trois dernières années. Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué avoir détecté 37 avions militaires chinois se dirigeant vers le sud-ouest de sa zone d'identification de défense aérienne (ADIZ). Certains avions chinois ont poursuivi leur route vers le Pacifique-Ouest où ils ont effectué "un entraînement de surveillance aérienne et à la navigation longue distance", a ajouté le ministère. Taïwan a déployé des avions et des navires pour surveiller les activités militaires chinoises et a activé ses systèmes de missile, a précisé le ministère. Le ministère chinois de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)