Incidents lors de Nice - Marseille : le match sera rejoué sur terrain neutre à huis clos

Crédit photo © Reuters

par Jerome Vinette (iDalgo)

La décision est tombée ! La commission de discipline de la LFP a décidé ce mercredi de rejouer le derby azuréen entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, match qui s'est terminé précédemment sur le score de 1-0 pour Nice après le forfait des marseillais suite à des incidents survenus avec les supporters niçois. La rencontre aura donc lieu sur un terrain neutre et délocalisé. En plus de cela, le club des Aiglons est sanctionné d'un point retiré et écope de trois matchs à huis clos. Les joueurs de l'OM, Alvaro Gonzalez est suspendu de deux matchs fermes et pour l'attaquant Dimitri Payet, victime de jets de projectiles par les supporters, un match avec sursis. Enfin, le préparateur physique de club phocéen, Pablo Fernandez, est lui aussi suspendu jusqu'au 30 juin 2022 pour avoir porté un coup à un supporter niçois.