Incidents à Beyrouth avant la manifestation de samedi

BEYROUTH (Reuters) - Les forces de sécurité libanaises ont eu recours à des gaz lacrymogènes pour disperser des contestataires qui tentaient de s'infiltrer dans le périmètre de sécurité entourant le Parlement, a constaté samedi un journaliste de Reuters.

Les habitants de Beyrouth sont appelés à se réunir ce samedi en fin d'après-midi place des Martyrs pour exprimer leur mécontentement après l'explosion qui a ravagé mardi le port et une partie de la capitale libanaise, faisant 154 morts et plus de 5.000 blessés selon le dernier bilan disponible.

(Michael Georgy; version française Nicolas Delame)