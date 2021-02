Incendies, sécheresse et infestations menacent les forêts allemandes

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'état des forêts allemandes s'est détérioré à un niveau record en raison des incendies, de la sécheresse et d'une infestation d'insectes nuisibles, a déclaré le ministre de l'agriculture mercredi, ce qui a incité les groupes environnementaux à réclamer des politiques plus respectueuses de l'environnement.

Le nombre d'arbres morts en 2020 a atteint un niveau record et selon une enquête annuelle menée sur les forêts, seulement 21% des arbres analysés avaient une canopée intacte. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis le début de l'évaluation en 1984.

"Nous avons besoin de nos arbres et de nos forêts en Allemagne : ils offrent une protection pour le climat, un habitat pour une faune et une flore diversifiées, ils purifient l'air et l'eau, sont des réservoirs de dioxyde de carbone, et représentent des lieux de loisir pour l'homme", a déclaré la ministre de l'agriculture Julia Klöckner.

L'étude, qui porte chaque année sur 10.000 arbres, a montré qu'une proportion record de 1,7% des arbres observés sont morts entre 2019 et 2020, soit près de 10 fois la moyenne.

Les épicéas ont été particulièrement touchés et environ 4,3% d'entre eux sont morts. L'étude a cité une infestation de scolytes comme étant la principale cause. La situation s'est aggravée en raison d'un été sec qui a permis à ces coléoptères de s'enfoncer dans les écorces.

(Madeline Chambers; version française Federica Mile)