Incendies en France et en Espagne, canicule en Europe

PARIS/LISBONNE, 16 juillet (Reuters) - Des incendies de forêt ont ravagé samedi certaines zones du sud-ouest de la France et de l'Espagne, forçant des milliers de personnes à fuir leur domicile alors que l'Europe est confrontée à une vague de chaleur intense.

En France, environ 14.000 personnes ont été évacuées samedi après-midi en Gironde, où 1.200 pompiers luttent contre les flammes, ont indiqué les autorités régionales dans un communiqué.

"On a un feu qui va continuer à s'étendre tant qu'il n'est pas fixé", a déclaré Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon en Gironde, lors d'une conférence de presse.

Ces dernières semaines, d'importants incendies de forêt se sont déclarés en France et dans d'autres pays européens, dont le Portugal et l'Espagne. Plus de 10.000 hectares étaient en feu en Gironde samedi, contre 7.300 hectares la veille.

Parallèlement, 38 départements français ont été mis en alerte "orange", les habitants de ces zones étant invités à la vigilance. La canicule dans l'ouest de la France devrait culminer lundi, avec des températures dépassant les 40oC.

En Espagne, les pompiers combattaient une série d'incendies samedi après une période de canicule où les températures sont montées jusqu'à 45,7oC.

La vague de chaleur qui dure depuis près d'une semaine a provoqué 360 décès, selon l'Institut de santé Carlos III.

Plus de 3.000 personnes ont été évacuées de chez elles en raison d'un important incendie de forêt près de Mijas, une ville de la province de Malaga prisée des touristes d'Europe du Nord, ont annoncé samedi les services d'urgence de la région dans un tweet.

Certaines personnes se sont réfugiées dans un centre sportif de la province.

"La police est arrivée toutes sirènes hurlantes et tout le monde a reçu l'ordre de partir. Il fallait partir. Personne ne nous a dit où aller", a déclaré un retraité britannique, John Pretty, 83 ans.

"C'est effrayant (...) parce que vous ne savez pas ce qui se passe", a déclaré Jean-Marie Vandelanotte, 68 ans, de nationalité belge.

Ailleurs en Espagne, des panaches de fumée noire se sont élevés près de Casas de Miravete, en Estrémadure, où des hélicoptères ont déversé de l'eau sur des flammes qui ont détruit 3.000 hectares et conduit à l'évacuation de deux villages.

Des incendies se sont aussi déclarés en Castille et Léon (Centre) et en Galice (Nord).

ALERTE "CHALEUR EXTRÊME" EN GRANDE-BRETAGNE

Au Portugal, les températures ont chuté dans la majeure partie du pays samedi après avoir atteint 40oC ces derniers jours.

"Nous avons eu de gros incendies et nous ne voulons pas qu'ils se réactivent à nouveau (...) Nous resterons extrêmement vigilants ce week-end", a déclaré à la presse le commandant de l'Autorité d'urgence et de protection civile, Andre Fernandes.

Au total, 39.550 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes entre le début de l'année et la mi-juin, soit plus du triple qu'à la même période l'an dernier, selon les données de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts.

Le ministère portugais de la Santé a déclaré que 238 personnes étaient décédées des suites de la canicule entre le 7 et le 13 juillet, des personnes âgées pour la plupart.

De l'autre côté de la Méditerranée, des incendies ont ravagé plus de 2.000 hectares de forêt dans le nord du Maroc (Larache, Ouazzane, Taza et Tétouane), tuant au moins une personne, ont annoncé les autorités locales.

Plus de 1.000 familles ont été évacuées et des avions transportant de l'eau ont permis de venir à bout de la plupart des incendies vendredi soir.

En Grande-Bretagne, les services météo ont émis une alerte rouge "chaleur extrême" dans certaines zones de l'Angleterre pour les journées de lundi et mardi.

La température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne est 38,7oC, à Cambridge le 25 juillet 2019. (Reportage Layli Faroudi à Paris, Sergio Gonclaves à Lisbonne, Mariano Valladolid et Jon Nazca à Malaga, Ahmed Eljechtimi à Rabat, Jessica Jones et Michael Holden in Londres)