Incendie dans un terminal gazier russe sur la mer Baltique

(Reuters) - Un incendie s'est déclaré dans un terminal du plus grand producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) de Russie, Novatek, situé sur la mer Baltique, a déclaré dimanche un responsable régional. "L'incendie qui s'est déclaré dans le terminal de Novatek dans le port d'Oust-Louga n'a pas fait de victimes. Le personnel a été évacué", a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko. Selon l'agence de presse Ria, qui cite des responsables locaux, le sinistre a été provoqué par deux explosions dont l'origine est inconnue. Le port d'Oust-Louga, où se trouve le terminal dans lequel le sinistre est survenu, est situé dans la partie russe du golfe de Finlande, à environ 170 kilomètres à l'ouest de Saint-Pétersbourg. Le média russe Shot a rapporté sur Telegram que des habitants avaient entendu un drone et plusieurs explosions. Selon le média Fontanka, basé à Saint-Pétersbourg, au moins deux drones ont été aperçus dans le ciel, volant en direction de Saint-Pétersbourg, avant l'annonce de l'incendie. Alexandre Drozdenko a déclaré qu'un "régime d'alerte élevé" avait été mis en place dans la région et que les responsables avaient tenu une réunion d'urgence. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Novatek n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)