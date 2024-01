Incendie d'un dépôt pétrolier russe après une attaque de drones ukrainienne, selon un gouverneur

MOSCOU (Reuters) - Les réservoirs de pétrole d'un site de stockage à Klintsy, ville de l'ouest de la Russie dans la région de Briansk, ont pris feu à la suite d'une attaque de drones ukrainienne, a déclaré vendredi le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz. Deux autres drones ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Briansk, a-t-il ajouté. D'après l'agence russe de presse TASS, l'incendie couvre une surface d'environ 1.000 mètres carrés. Il n'a pas fait de blessé, a déclaré Alexandre Bogomaz. Les autorités de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, signalent régulièrement des attaques de drones de l'armée ukrainienne. Une source militaire ukrainienne a déclaré jeudi à Reuters que l'Ukraine avait mené avec succès une attaque de drones visant un terminal pétrolier russe près de Saint-Pétersbourg. Les services de secours russes cités par le journal Komsomolskaïa Pravda ont fait état d'un autre incendie vendredi à la troisième plus grande raffinerie de Russie, à Riazan, au sud de Moscou. Le feu a été éteint et il n'y a pas de blessé, a rapporté l'agence de presse RIA. (Bureaux de Reuters, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün et Sophie Louet)