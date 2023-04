Incendie au siège du ministère russe de la Défense à Moscou

Incendie au siège du ministère russe de la Défense à Moscou













5 avril (Reuters) - Un incendie s'est déclenché mercredi soir au siège du ministère russe de la Défense, dans le centre de la capitale Moscou, a rapporté l'agence de presse officielle TASS, citant les services de secours, sans donner dans l'immédiat de précisions sur la cause de l'incendie et d'éventuelles victimes. Des images de la presse officielle, relayées sur les réseaux sociaux, montrent un petit nuage de fumée noire se répandre au-dessus du bâtiment, situé non loin du Kremlin. (Reportage de Reuters; version française Jean Terzian)