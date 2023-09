Incendie au chantier naval de Sébastopol après une attaque ukrainienne, dit la Russie

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un incendie s'est déclaré mercredi sur le chantier naval de Sébastopol, en Crimée, après une attaque de missiles lancée par l'Ukraine, a déclaré le ministère russe de la Défense. Sept des dix missiles tirés contre Sébastopol ont été abattus par le système russe de défense anti-aérienne, a indiqué le ministère sur Telegram, ajoutant que trois bateaux à moteur ukrainiens qui tentaient d'attaquer le port ont été détruits. "Deux bateaux qui étaient en réparation ont été endommagés par des missiles de croisières ennemis", a dit le ministère. Un responsable des services de renseignement militaire ukrainiens, Andriy Youssov, a déclaré à Reuters qu'un vaisseau de débarquement et un sous-marin avaient été touchés. Mikhail Razvojaïev, le gouverneur de la région nommé par la Russie, a déclaré sur Telegram qu'au moins 24 personnes avaient été blessées. "Les services d'urgence se trouvent sur place, aucun danger ne pèse sur la ville" a-t-il annoncé. La Russie a annexé en 2014 la Crimée, où est basée sa flotte de la mer Noire. Des navires et des sous-marins de cette flotte sont construits et réparés dans le chantier naval de Sébastopol. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)