Incendie au chantier naval de Sébastopol après une attaque de missile ukrainienne, dit la Russie

Incendie au chantier naval de Sébastopol après une attaque de missile ukrainienne, dit la Russie













(Actualisé avec ministère russe de la Défense) 13 septembre (Reuters) - Un incendie s'est déclaré mercredi dans le chantier naval de Sébastopol, en Crimée, après une attaque de missiles lancée par l'Ukraine, a déclaré mercredi le ministère russe de la Défense. Sept des dix missiles tirés contre Sébastopol ont été abattus par le système russe de défense anti-aérienne, a indiqué le ministère sur Telegram, ajoutant que trois bateaux à moteurs ukrainiens qui tentaient d'attaquer le port ont été détruits. "Deux bateaux qui étaient en réparation ont été endommagés par des missiles de croisières ennemis", a dit le ministère. Mikhail Razvojaïev, le gouverneur de la région nommé par la Russie, a déclaré sur Telegram qu'au moins 24 personnes avaient été blessées. "Les services d'urgence se trouvent sur place, aucun danger ne pèse sur la ville" a-t-il annoncé. La Russie a annexé en 2014 la Crimée, où est basée sa flotte de la mer Noire. Des navires et des sous-marins de cette flotte sont construits et réparés dans le chantier naval de Sébastopol. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. L'Ukraine ne revendique presque jamais la responsabilité d'attaques de ce type menées en Russie ou dans des territoires ukrainiens aux mains des Russes. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)