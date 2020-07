Incendie à la cathédrale de Nantes, une enquête judiciaire ouverte

Crédit photo © Reuters

NANTES, Loire-Atlantique (Reuters) - Un important incendie s'est déclaré samedi à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique) et une enquête a été ouverte pour "incendie volontaire", a annoncé le procureur de la République, Pierre Sennès.

"On fait le constat de trois départs de feu, ce constat nous amène à ouvrir une enquête pour incendie volontaire, investigations qui sont confiées au service régional de police judiciaire", a déclaré le magistrat tout en précisant qu'il était encore trop tôt pour tirer la moindre conclusion.

Les pompiers "ont été confrontés à un violent incendie au niveau de l'orgue situé derrière la rosace" vers 07h45, a précisé devant la presse le Général Laurent Ferlay qui dirige les opérations.

"Je vous confirme que nous ne sommes pas dans un scénario 'Notre-Dame-de-Paris'", a-t-il ajouté, précisant qu'une centaine de soldats du feu ont été mobilisés pour l'opération.

Le Premier ministre Jean Castex se rendra ce samedi à Nantes en compagnie de Roselyne Bachelot, ministre de la culture, et Gérald Darmanin, son homologue au ministère de l'Intérieur.

"Je vais m'y rendre en début d'après-midi (...) parce que je veux savoir ce qui s'est passé, je veux d'abord manifester ma solidarité avec la population nantaise et me rendre compte sur place", a-t-il dit à des journalistes.

Construite à partir du 15e siècle, la cathédrale a été en partie détruite pendant la Seconde guerre mondiale. Elle a également subi un important incendie en 1972 qui a ravagé sa charpente.

"Après Notre-Dame, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, au cœur de Nantes, est en flammes. Soutien à nos sapeurs-pompiers qui prennent tous les risques pour sauver ce joyau gothique de la cité des Ducs", a pour sa part commenté sur Twitter le président de la République, Emmanuel Macron.

