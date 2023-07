Incendie à bord d'un navire roulier transportant des voitures électriques

AMSTERDAM (Reuters) - Un violent incendie s'est déclaré à bord d'un roulier transportant des voitures électriques au large des Pays-Bas, faisant un mort parmi les membres d'équipage, ont annoncé mercredi les garde-côtes néerlandais. Le Fremantle Highway, battant pavillon panaméen, transportait 2.857 voitures entre l'Allemagne et l'Egypte, dont 25 véhicules électriques. Un porte-parole des garde-côtes a précisé que l'incendie pourrait s'être déclaré dans une des voitures électriques. Le bateau de 199 m de long était toujours en feu mercredi en milieu de matinée. Parti du port allemand Bremerhaven, il a été remorqué à l'écart de la route maritime conduisant de la mer du Nord à la Manche, selon la chaîne publique néerlandaise NOS. Le roulier naviguait à 27 km au nord de l'île d'Ameland lorsque l'incendie a éclaté mardi soir. Outre la victime, plusieurs des 23 membres d'équipage ont été intoxiqués par les fumées ou blessés en sautant par dessus bord pour échapper aux flammes, ont dit les garde-côtes dans un communiqué. (Reportage de Charlotte Van Campenhout, rédigé par Anthony Deutsch, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)