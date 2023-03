Importantes coupures d'eau en Tunisie en raison de la sécheresse

Importantes coupures d'eau en Tunisie en raison de la sécheresse













TUNISIE, 28 mars (Reuters) - Les autorités tunisiennes ont commencé à couper l'accès à l'eau potable la nuit dans plusieurs quartiers de la capitale et dans d'autres villes, rapportent des habitants, dans ce qui semble être une tentative visant à préserver les réserves menacées par la sécheresse. Des coupures non annoncées ont été signalées à Tunis, Hammamet, Sousse, Monastir ou Sfax, ce qui risque d'enflammer les tensions sociales déjà au plus haut dans un contexte de forte inflation, de crise économique et de détérioration des transports publics. Des responsables de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) contactés par Reuters n'ont pas souhaité faire de commentaire. La Tunisie est frappée par une grave sécheresse et des responsables gouvernementaux ont dit envisager des restrictions cet été pour réduire la consommation. Mais l'absence de pluie semble avoir précipité cette mesure drastique. Yassine Mami, un député du Parlement récemment élu, lors d'une élection boycottée par l'opposition, a déclaré que des responsables de la Sonede lui avaient confirmé que les coupures à Hammamet étaient dues à la pénurie d'eau dans le pays. Il n'a pratiquement pas plu depuis le mois de septembre en Tunisie et le niveau des barrages est au plus bas. Selon les données officielles, le réservoir de Sidi Salem, qui alimente plusieurs régions du nord du pays en eau potable, n'est rempli qu'à 16% de sa capacité maximale de 580 millions de m3 alors que la saison chaude n'a pas encore commencé. (Reportage de Tarek Amara, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)