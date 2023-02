Impasse à Bruxelles sur de nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie

par Gabriela Baczynska BRUXELLES, 23 février (Reuters) - Les pays membres de l'Union européenne ont de nouveau échoué jeudi à convenir d'un dixième train de sanctions contre la Russie, ne respectant pas le calendrier qu'ils s'étaient fixé afin d'annoncer ces mesures pour le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, a-t-on appris de sources diplomatiques. Alors qu'un consensus est nécessaire pour que les Vingt-Sept adoptent ce nouvel ensemble de sanctions, les sources ont déclaré à Reuters que la Pologne bloquait les avancées à cause d'éventuelles exemptions pour l'embargo sur les importations européennes de caoutchouc synthétique russe. Des diplomates de Varsovie estiment que ces exemptions sont si vastes qu'elles rendraient les sanctions inefficaces. Selon d'autres sources, ces exemptions ont été proposées afin de convaincre l'Italie, soutenue en ce sens par l'Allemagne. Les émissaires des pays membres du bloc doivent se réunir à nouveau vendredi, au premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, avec l'objectif de sceller un accord, ont dit les sources. L'objectif de Bruxelles est de prendre les sanctions les plus fortes contre la Russie depuis le début de la guerre, notamment avec des restrictions bancaires destinées à rendre plus compliqué pour Moscou le financement de son offensive. D'après la Commission européenne, les mesures étudiées comprennent des restrictions commerciales sur plus de 10 milliards d'euros de produits. Ce train de sanctions devrait aussi cibler des individus liés aux Gardiens de la révolution iranienne, pour la production de drones utilisés par la Russie en Ukraine. Certaines sources ont déclaré qu'un feu vert de la Pologne était attendu vendredi, estimant que des chamailleries sur une partie des propositions valaient peu face à l'importance d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie à cette date symbolique. (Reportage Gabriela Baczynska; version française Jean Terzian)